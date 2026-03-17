  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Martes 17 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Martes 17 de Marzo de 2026

EN VIVO

Durísimo análisis

Irán dijo que Milei cruzó una "imperdonable línea roja"

En un artículo de un diario cercano al gobierno acusan al presidente de someterse a presiones externas y ser parte de un "proyecto de iranofobia". Además aseguran que Milei convirtió a Argentina en la Israel de América Latina. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El gobierno de Irán acusó al presidente, Javier Milei, de haber cruzado “una línea roja” porque declaró que la República Islámica es enemiga de la Argentina. Así lo publicó el diario Teheran Times en su edición del martes 17 de marzo.

 

 

El periódico, al que medios locales identificaron como “cercano al régimen de Teherán”, cuestiona el alineamiento del presidente argentino con Estados Unidos e Israel. El artículo está titulado “Milei, Quo Vadis?” y lo firma el analista Saleh Abidi Maleki.

 

 

Sostiene que la política exterior argentina responde “a presiones externas” y forma parte de “un proyecto de iranofobia”.

 

 

“Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino… Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán… Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, dice uno de los párrafos más inquietantes.

 

 

Las críticas recuerdan declaraciones recientes de Milei durante un discurso en Nueva York, donde afirmó: “No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas… son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

 

 

Las palabras del mandatario argentino son interpretadas en Teherán como “estrategias agresivas” en contra de Irán, continuó el periódico.

 

 

El artículo también rechaza las acusaciones sobre la participación iraní en el atentado a la AMIA y afirma que ese señalamiento forma parte de una campaña iniciada hace más de tres décadas. Además, acusa al gobierno argentino de actuar como “un instrumento en manos del régimen sionista y Estados Unidos”.

 

 

En uno de los pasajes más duros, Irán sostiene que Milei habría “convertido a la Argentina en el Israel de América Latina”.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo