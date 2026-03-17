La UNSL declaró la emergencia salarial y presupuestaria

En una sesión clave realizada este martes, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis oficializó la declaración de emergencia salarial y presupuestaria para todo el año 2026.



La medida responde a la crítica situación financiera que atraviesa la institución ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno Nacional, lo que ha generado una insuficiencia de recursos que impacta de manera directa en las políticas de bienestar estudiantil.



Desde el organismo de gobierno universitario fueron tajantes al señalar que la escasez de fondos afecta particularmente la asignación y el sostenimiento de las becas para estudiantes.



Estas partidas son consideradas herramientas fundamentales para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso en la educación superior, por lo que su desfinanciamiento pone en riesgo la trayectoria académica de cientos de alumnos en la provincia.



La declaración de emergencia ratifica la situación crítica de los trabajadores docentes y nodocentes, cuyos salarios han sufrido un fuerte deterioro frente a la inflación sostenida.



Asimismo, las autoridades advirtieron que el Presupuesto Nacional para el ejercicio 2026 no incorpora los incrementos previstos por ley para el funcionamiento básico de las universidades, lo que se traduce en recortes reales que, en algunos rubros, alcanzan niveles críticos estimados en un 60 por ciento.



Ante este escenario, el Consejo Superior instruyó al Rector a dar continuidad a las acciones judiciales iniciadas en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional. Estas presentaciones están orientadas a exigir por vía legal el cumplimiento de la normativa vigente y la garantía de los recursos necesarios para el sostenimiento del sistema público.



Cabe destacar que este estado de alerta se suma a antecedentes recientes, como la emergencia económica de 2024 y la crisis prestacional de la obra social DOSPU en 2025, reflejando una asfixia financiera que se ha vuelto estructural para la institución.