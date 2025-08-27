Coimas: aparecieron nuevos audios que incomodan al gobierno de Milei

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo, con la revelación de más audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que lanza duras críticas a la gestión interna del Gobierno y apunta directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según supo Noticias Argentinas, en las grabaciones reveladas en el programa "Argenzuela", el exfuncionario acusa a la ministra de traicionarlo y de no hacerse cargo de la situación. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se lo escucha decir a Spagnuolo.

"Esto está implosionando de adentro"

En los nuevos fragmentos, el ex titular de la ANDIS no solo cuestiona a Pettovello, sino que también critica lo que considera una mala gestión política general y menciona a otras figuras del Gabinete. Spagnuolo se queja de que, tras hablar con la ministra, ella "después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo".

"Esto está implosionando de adentro", advierte en otro pasaje, y vuelve a la carga contra la titular de Capital Humano: "Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la repelotuda". En el mismo audio, vuelve a sugerir que el Presidente estaba al tanto de las irregularidades, al afirmar irónicamente: "Javier desentendido de todo".

El exfuncionario también se refirió a la excanciller Diana Mondino, asegurando que el Gobierno está teniendo "quilombos grosos también con Diana Mondino". Y, en lo que parece ser una referencia a la expulsión del legislador Ramiro Marra del bloque libertario, Spagnuolo criticó la falta de lealtad: "Lo limpiaron de un plumazo. Claramente no se pagan bien las cosas", analizó.