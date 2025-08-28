Con Armani decisivo, River eliminó a Unión por penales y pasó a cuartos

River Plate sufrió hasta el final pero festejó con su arquero como figura. El equipo de Marcelo Gallardo se impuso por penales 4-3 a Unión de Santa Fe tras empatar sin goles en los 90 minutos, y se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing.

La noche en San Nicolás fue de tensión absoluta. River no logró quebrar a un Tatengue sólido, que resistió los embates millonarios y llevó la definición a los doce pasos. Allí apareció Franco Armani para agigantar su figura: el arquero tapó dos remates y se convirtió en héroe de la clasificación.

Por River convirtieron Montiel, Martínez Quarta, Colidio y Borja, mientras que Quintero falló el suyo. En Unión, en cambio, erraron Martínez y Gamba, y esa diferencia le dio el pase al conjunto de Núñez.

El festejo fue desahogo puro. River, que atraviesa semanas de críticas por su irregularidad, encontró en la Copa Argentina una bocanada de aire fresco y un envión anímico. La próxima parada será Racing, en un cruce de alto voltaje que ya se palpita.