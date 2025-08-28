Mica Chauque, con el corazón en las coplas y los huaynos

Dentro de algunas semanas, Micaela Chauque lanzará su disco “Corazón de agua”, que grabó íntegramente en La casa de la música de Villa Mercedes. La relación especial que la cantante jujeña tiene con San Luis sumará otro escalón el sábado 30 de agosto, cuando brinde un concierto en el centro de la ciudad.

Muy activa en Merlo y en Villa Mercedes, Chauque ahora regresará a San Luis capital para tocar en “Cede”, el bar de calle Bolívar, y “reencontrarme con amigos y gente que me espera”, dijo la autora en una charla con El Diario de la República. Además, el viernes 29 dará un taller llamado “Coplas del alma”, sobre la cosmovisión andina en las técnicas de ejecución de los instrumentos del norte.

Una de las cosas que más llama la atención de Micaela cuando viene es el ritmo similar que San Luis tiene con Jujuy, su lugar de nacimiento. “Me es muy familiar porque el centro es parecido y la gente tiene características similares”, analizó la cantante, quien pasó por la provincia en diversos momentos de su carrera: como solista, con la banda y hasta en compañía de La Delio Valdez.

El mismo nivel de entusiasmo por tocar en San Luis, lo tiene Micaela por el lanzamiento de su disco, que se llama igual que un EP que editó en la pandemia con “Tremor”, el trío de folclore electrónico. Pese a ese detalle, no hay muchos puntos de contacto entre un trabajo y otro. “Este disco va a tener ocho canciones de corte netamente folclórico”, adelantó la cantante.

En “Cede”, por supuesto, habrá un adelanto de los temas más un recorrido por la carrera de Chauque, que incluye tres discos y un premio Gardel.

La presencia de Micaela esta vez está vinculada a su amistad con “Flores del monte”, el cuarteto femenino que tuvo un año muy activo. “Son chicas muy amorosas -las describió la jujeña- que transmiten su música de una manera muy pasional. Reencontrarme con ellas va a ser muy lindo”.

La estadía que Chauque tuvo en Villa Mercedes para la grabación de su disco le permitió tomar contacto con algo de la música provincial, sobre todo cuando observaba, por la tarde, los ballets que se juntaban a ensayar. “Ví tonada tras tonada cómo bailaba esa gente y comprendí la identidad tan marcada por la música que tienen allá”, dijo y recordó que fue a un ensayo de “Las cien guitarras mercedinas”.

“La cantidad de autores, de músicos, de guitarristas que tienen allá es tremenda y de una calidad sonora que es realmente envidiable”, completó.

Luego de su paso por San Luis, Mica irá a Mendoza y después regresará a Jujuy para preparar el lanzamiento del disco, previsto para el 21 de septiembre. En octubre tiene pensado retomar la gira con un paso por Buenos Aires y prepararse para el verano, que la tendrá en los festivales cordobeses y, posiblemente, en alguno de los que se haga en San Luis.