Agosto se despide con acción, romance y una animación

Con tres estrenos en San Luis y uno en Villa Mercedes, agosto se despide de los cines de la provincia con historias de acción y ternura. El estreno común en las salas será “Atrapado robando”, una muy buena propuesta de acción y comedia que estará acompañada en Cinemacenter por la comedia romántica “Los Roses” y por la animación “Mascotas al rescate”.

El estreno común está protagonizado por Austin Butler, quien interpreta a un estupendo jugador de beisbol en la etapa colegial que tiene su carrera deportiva como única frustración. Por lo otro, en todo le va bien: tiene una novia compañera, atienda un bar en Nueva York y su equipo favorito está de buena racha.

Cuando su vecino punk le pide que le cuide a su gato durante algunos días, el protagonista se ve atrapado en medio de un grupo de peligrosos gángsters que quieren algo de él, pero que no se sabe muy bien qué es.

En “Los Roses”, el director Jay Roach, el mismo de “Austin Powers”, “Borat” y “La familia de mi novio”, entrega una nueva versiónde “La guerra de los Roses”, el clásico de 1989.

"Los Roses", un matrimonio con apariencias que engañan.

Olivia Colman y Benedict Cumberbatch interpretan a una pareja cercana a la perfección: carreras exitosas, un matrimonio amoroso, excelentes hijos.

Pero debajo de la fachada de su vida ideal, se gesta una tormenta que a medida que la carrera de uno cae en picada, las ambiciones del otro son aún más fuertes.

La animación de la semana es “Mascotas al rescate”, que muestra a un grupo de animales en un tren que va a camino a chocar con otro, hasta que aparece un astuto mapache que puede ser el salvador.

"Mascotas al rescate", una animación en problemas.