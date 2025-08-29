Otra vez, "la marca del delfín" en la cocaína secuestrada

Por quinta o sexta vez en el año, la Policía de la Provincia descubrió en un operativo antidrogas que la mercadería viaja con una extraña marca, un sello de distinción que podría develar su origen, aunque todavía entre los investigadores reina, al respecto, el desconcierto.

El último procedimiento en el que se vio “la marca del delfín” ocurrió el viernes a la mañana en la terminal de ómnibus de Villa Mercedes, donde los oficiales detuvieron a una mujer que tenía adherido a su cuerpo un paquete con un kilo de cocaína.

En rigor, cuando pesaron la sustancia, los oficiales descubrieron que eran 1.093 gramos –valuados en poco más de 21 millones de pesos- que en el corte podrían ser más de 4.300 dosis.

Pero lo que más llamó la atención a los agentes cuando abrieron el paquete fue que sobre el compacto de la sustancia estaba un sello a presión de un delfín, que ya habían visto en otros secuestros en la provincia.

La mujer detenida fue puesta a disposición de la Justicia Federal de Villa Mercedes.

En el centro del paquete, el bajo relieve con el misterioso delfín. Foto: Policía de la Provincia.