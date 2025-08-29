Colapinto y un noveno puesto en las prácticas libres que invita a soñar

Las vacaciones al parecer la hicieron bien a Franco Colapinto quien en la segunda práctica libre del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 terminó noveno, en una de las mejores actuaciones desde que está en Alpine.

La primera jornada de actividad tuvo dos prácticas con muchos incidentes, entre los que los más perjudicados fueron Kimi Antonelli y de Lance Stroll.

Un prolijo Colapinto redondeó un viernes muy bueno y completó 52 vueltas entre los dos entrenamientos. Quedó 18° en la práctica 1 con un tiempo de 1:12.276 y mostró un nivel sobresaliente en la segunda para ubicarse noveno con su mejor tiempo en 1:10.957, a 1.067 del líder Norris y 1.165 por delante de Peter Gasly, su compañero de equipo.

Norris fue el más rápido en ambas tandas con registros de 1:10.278 (FP1) y 1:09.890 (FP2) en un día que tuvo un buen rendimiento del español Fernando Alonso con Aston Martin quedando segundo en el segundo entrenamiento (1:09.977).

La acción en la Fórmula 1 continuará este sábado 30 con la tercera práctica libre desde las 6.30 (hora de Argentina) que será la última actividad antes de la clasificación, que está pautada para las 10 de la mañana. Allí quedará definida la grilla de largada para la carrera a 72 vueltas que se realizará el domingo a partir de las 10 de la mañana.