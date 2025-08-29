En un tremendo accidente en la autopista murieron un chico de 12 años y su abuelo de 64

Un nene de 12 años falleció en un tremendo accidente registrado el viernes a las 3 de la mañana en la Autopista de la Serranías Puntanas, en el kilómetro 806, a la altura de la localidad de Balde. En el mismo hecho falleció su abuelo, un hombre de 64 años domiciliado en El Trapiche. La Policía por ahora no divulgó la identidad de las víctimas fatales.

En el rodado - Mercedes Benz GLA 200- también iba un hombre de 37 años, con domicilio en la ciudad de San Luis, al volante, padre e hijo de los fallecidos. Con varios golpes en su cuerpo y lesiones en la cabeza, el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde fue internado en grave estado.

Según aclaró la Policía, el lamentable hecho sucedió cuando el auto regresaba a la ciudad de San Luis e impactó en la parte trasera de un camión Chevrolet D6503 que circulaba en la misma dirección. El rodado mayor, conducido por un hombre de 57 años con domicilio en San Vicente, Buenos Aires, quedó fuera de la ruta tras el choque.

Ni el camionero –cuyo test de alcohol dio negativo- ni su acompañante, un hombre de 30 años, resultaron con lesiones.