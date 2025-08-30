  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Sabado 30 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Sabado 30 de Agosto de 2025

EN VIVO

Llegó "Santa Rosa"

Fuerte tormenta eléctrica, granizo y nieve en Mendoza

El fenómeno climático abarcó todo el territorio mendocino. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El temporal de Santa Rosa ya se instaló en todo el territorio mendocino.

 

Los diferentes medios de prensa reflejan lluvias intensas en el Gran Mendoza, con importante actividad eléctrica cerca de las 13 horas en adelante; nieve en alta montaña y zonas del sur provincial; y durante la mañana hubo caída de granizo en la zona Este y el Valle de Uco.

 

Defensa Civil informó que la caída de agua es abundante en gran parte de la provincia. En el parte de las 13 horas fuentes oficiales precisaron que hubo lluvias de moderadas a intensas en Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y todo Guaymallén.

 

De igual modo se registran lluvias moderadas en Las Catitas y La Dormida (Santa Rosa), y en zonas de campo al Norte y Sur de Rivadavia.

 

 

 
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo