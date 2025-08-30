Fuerte tormenta eléctrica, granizo y nieve en Mendoza

El temporal de Santa Rosa ya se instaló en todo el territorio mendocino.

Los diferentes medios de prensa reflejan lluvias intensas en el Gran Mendoza, con importante actividad eléctrica cerca de las 13 horas en adelante; nieve en alta montaña y zonas del sur provincial; y durante la mañana hubo caída de granizo en la zona Este y el Valle de Uco.

Defensa Civil informó que la caída de agua es abundante en gran parte de la provincia. En el parte de las 13 horas fuentes oficiales precisaron que hubo lluvias de moderadas a intensas en Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y todo Guaymallén.

De igual modo se registran lluvias moderadas en Las Catitas y La Dormida (Santa Rosa), y en zonas de campo al Norte y Sur de Rivadavia.