San Francisco distinguió a su campeona: Bianca Tempestini

En el transcurso de un acto que se llevó a cabo en el Concejo Deliberante, la comunidad de San Francisco del Monte de Oro, a través de sus representantes homenajeó a la juvenil ciclista Blanca Tempestini por su destacada trayectoria.

Le entregaron un “Certificado de Honor” porque “ha demostrado compromiso, pasión y una dedicación excepcional en el ámbito del ciclismo”.

Su última participación fue a mediados de agosto en los Juegos Panamericanos ASU2025 con sede en Paraguay. Allí, como integrante de la Selección Argentina de Ciclismo logró el cuarto puesto en la prueba de persecución por equipos femenino.

Entre sus logros más importantes se destacan:

-Campeona Provincial y medallista de oro, plata y bronce en los Juegos Evita y Juegos Binacionales.

-Campeona Juvenil en la Vuelta del Porvenir.

-Campeona Provincial de Ciclismo en Ruta.

-Medalla de bronce en el Campeonato Argentino de Ruta 2023.

“Por su esfuerzo constante, sus triunfos y su enorme entrega en cada competencia, Bianca se ha convertido en una verdadera embajadora de San Francisco del Monte de Oro, representando con orgullo los valores de nuestra comunidad”, destacaron los legisladores municipales

.

El acto de otorgamiento del reconocimiento contó con la presencia de su familia, vecinos y vecinas, además de los integrantes del Concejo Deliberante, quienes firmaron el diploma otorgado en su honor.

¡Orgullo sanfrancisqueño!

De igual modo, las autoridades de la Municipalidad de San Francisco reconocieron los logros de la ascendente deportista: “Queremos felicitar a Bianca Tempestini, vecina y ejemplo juvenil de San Francisco del Monte de Oro, por su destacada participación junto a la Selección Argentina en los Juegos Panamericanos ASU2025”, expresaron en las redes del municipio.