Amigos son los amigos

Detrás de algunos de los temas que se analizan alrededor de la muerte en “Sala de espera", la obra de teatro que giró por San Luis el fin de semana, hay uno que sostiene a todos los demás. Más que el amor, más que la felicidad, más que la muerte misma, es la amistad el asunto central de la pieza escrita por Nicolás Repetto.

Pablo Rago protagoniza a un bancario de mediana que a los pocos segundos de su muerte en soledad reflexiona sobre algunos aspectos de su vida pasada. Sin hijos, sin pareja, sin padres, su desaparición es aparentemente llorada solamente por sus amigos. Los que le quedan.

En un espacio que podría ser un limbo, el fallecido se encuentra con quien fue su amigo, un adinerado bon vivant que hizo fortuna en base a su abuela y que solo encontraba alguna satisfacción en la cocaína. El personaje -protagonizado magistralmente por Diego Cremonesi- murió de cáncer unos años antes.

El encuentro es una charla sobre diversos temas universales (la paternidad, la felicidad, la religión) que se someten irremediablemente al que el autor consideró debía ser la matriz de su dramaturgia.

Las reflexiones que ensayan los dos personajes están rodeadas de algunos lugares comunes y, fundamentalmente, de una visión maniquea de la humanidad. Es así que juegan los conceptos de bien y mal, mentira y verdad, amor y odio, y luz y oscuridad.

En algún momento emerge -sobretodo por las exposiciones del personaje de Cremonesi, un personaje de acidez profunda- algunas críticas fuertes a la modernidad y a la utilización de las redes sociales.

La presunta antagonía entre los amigos es vinculada con gracia por Barbi Siom, quien en sus acertadas apariciones le da un poco de frescura a una obra con mucho diálogo, recursos visuales proyectados con acierto sobre una pantalla y algunos buenos momentos.



