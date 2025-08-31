  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Domingo 31 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Domingo 31 de Agosto de 2025

EN VIVO

GP de Países Bajos

Franco Colapinto estuvo cerca de sumar

Largó desde el puesto dieciséis y terminó en el undécimo. Tuvo algunos contratiempos.

Por redacción
| Hace 1 hora

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

 

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.

 

En lo más alto, Oscar Piastri consiguió su séptimo triunfo de la temporada con McLaren, que lo aleja cada vez más en el primer puesto de la Copa de Pilotos. Como escolta finalizó el local Max Verstappen con Red Bull y la gran sorpresa fue Isaac Hadjar con Racing Bulls que terminó tercero y cerró el podio.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo