SAN LUIS - Domingo 31 de Agosto de 2025

SAN LUIS - Domingo 31 de Agosto de 2025

Ciudad de San Luis

Murió Lilian Videla, referente y luchadora por los derechos humanos

Su deceso fue informado por las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), que también dispusieron un día de duelo.

Por redacción
| Hace 4 horas

El comunicado dice textualmente:

 

La Facultad de Ciencias Humanas despide con enorme tristeza a Lilian Videla, referente y fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos/San Luis (APDH).

 

Lilian sufrió en carne propia la violencia de la dictadura.

 

En la reconstrucción democrática sostuvo su compromiso en la lucha por mantener vigente la defensa de los derechos humanos y los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia.

 

La APDH fue querellante de los 4 juicios en San Luis por delitos de lesa humanidad.

 

La existencia de referentes como Lilian y las organizaciones que supieron sostener durante las distintas coyunturas históricas fueron indispensables para reconstruir las tramas sociales y llegar a procesos de justicia sobre ese trágico pasado de nuestro país.

 

Lilian recibió el premio “Mauricio López (UNSL) a los derechos humanos”, en 2009.

 

Honramos su memoria con el compromiso de continuar la lucha por y para un mundo mejor.

 

Sus restos serán despedidos desde las 16 a las 20 horas en Sala "A", de Parque Los Álamos, Riobamba ext. Sur y Av. Santos Ortiz ciudad de San Luis.

 

La FCH ha declarado día de duelo ante tan irreparable pérdida”.

 

 

