Denuncian al director de DOSEP por presunta defraudación en su paso por Villa de Praga

Un nuevo frente judicial se abrió en torno a Jorge Arturo Vergara, actual director de la obra social provincial DOSEP, quien fue denunciado penalmente por presunto delito de defraudación (artículo 173, inciso 8 del Código Penal). La presentación fue realizada por el intendente comisionado de Villa de Praga, Ramón Eulogio Cruz, ante la Unidad de Abordaje Fiscal.

Según el escrito, Cruz contrató a Vergara como contador del municipio en diciembre de 2023. Sin embargo, el funcionario habría incumplido con la presentación correcta de los balances trimestrales y omitido deliberadamente la corrección de observaciones señaladas en los estados contables. Esta situación derivó en que Fiscalía de Estado promoviera una causa contra el propio jefe comunal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En su denuncia, el intendente señala que Vergara dejó sus funciones por razones políticas para incorporarse al equipo del gobernador Claudio Poggi, donde fue designado al frente de DOSEP. Además, acompañó como prueba documental un recibo de sueldo firmado por Vergara y la referencia de la causa anterior que se tramita en el Juzgado de Garantías N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial.

El expediente por defraudación quedó registrado bajo el número PEX 440389/25 y se encuentra en etapa de digitalización. Entre las actuaciones figura un pedido de pronto despacho presentado por el abogado patrocinante, Juan Orlando Villegas, y un oficio emitido en mayo.

Hasta el momento, ni Vergara ni la conducción de la obra social provincial han emitido declaraciones sobre la acusación. La denuncia plantea un nuevo cuestionamiento político y administrativo en medio de reclamos por el funcionamiento del organismo y la continuidad de las prestaciones médicas.