Recuperaron la moto robada, a los tiros, en la puerta de un geriátrico

Tras varios días de angustia por violento asalto que el martes a la noche sufrió (le dispararon tres veces para robarle su moto), este viernes Braian Mayore recibió una buena noticia: la Motomel Serie 2 que estaba prácticamente sin uso, fue recuperada.

Al joven de 27 años lo atacaron en la puerta de un geriátrico donde trabaja su esposa que está en calle Europa a poca distancia de calle Bolivar y frente al barrio Procrear, una de las zonas calificadas como “calientes” en la ciudad de San Luis por la recurrencia de hechos delictivos.

“De la Policía me dijeron que esperara, que había una pista firme porque habían recuperado la llave de la moto”, adelantó el jueves a la tarde en una entrevista en FM Lafinur el trabajador. Felizmente, Braian ahora se reencontrará con su herramienta de trabajo que tanto le había costado comprar y que en minutos se la habían robado. El dispositivo estaba en poder de un joven, que se desconoce cómo quedará vinculado a la causa.

La Policía informó oficialmente que efectivos del Departamento de Investigaciones y de la Comisaría Seccional 4ª recuperaron la Motomel S2, pero no se informó como lograron ubicar el rodado y si los delincuentes ya estaban detenidos.

La causa está caratulada como “Averiguación robo calificado por el uso de arma de fuego” y en la misma interviene la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial. Con una orden del Juzgado de Garantía N° 3, a cargo de Natalia Lazarte Otero, se realizó un allanamiento en una vivienda de la manzana 4 del barrio La República, donde se logró recuperar y secuestrar la motocicleta.



El procedimiento contó con la colaboración del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (SISPRO) y de personal de Policía Científica.

