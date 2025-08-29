¿Llega la tormenta de Santa Rosa el fin de semana?

Los días primaverales que iniciaron la última semana de agosto llegaron a su fin y la espera de la tormenta de Santa Rosa hará descender las temperaturas desde el viernes 29. Aunque la máxima está prevista en los 26 grados, la rotación del viento traerá un fin de semana frío y con algunas lluvias.

La Red de Estaciones Meteorológicas indica que el viernes habrá una tarde cálida con ráfagas que alcanzarán los 60 kilómetros por hora.

Pero ese viento rotará hacia el sur y entregará un fin de semana “con posibles lluvias y tormentas aisladas en gran parte de la provincia”, según indica un informe especial del organismo emitido el jueves.

Ese mismo comunicado sostiene que hay bajas probabilidades de caída de nieve y agua nieve en los puntos más altos de la provincia aunque sí habrá heladas generalizadas. La situación permanecerá hasta la madrugada del lunes 1 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional, por su parte, indicó que sábado y domingo habrá altas probabilidades de lluvia y la temperatura tendrá un marcado descenso el sábado (con máximas de 20 y mínimas de 13) y aún más el domingo, cuando la máxima llegue a los 14 y la mínima a los 5 grados.