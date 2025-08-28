  • Nuestras redes
14°SAN LUIS - Viernes 29 de Agosto de 2025

Villa Mercedes

Robaron un automóvil del interior de una vivienda

Ocurrió este jueves en el barrio Jardín del Sur. El vehículo sustraído es un Toyota Yaris.

Por redacción
| Hace 3 horas

La Policía de San Luis está a la búsqueda de un automóvil que, este jueves, entre las 13:00 y las 18:00, que fue robado cuando estaba guardado dentro de una vivienda en el barrio privado Los Caldenes, en Villa Mercedes.

 

Se trata de un Toyota Yaris blanco, dominio AF 555 ZR de propiedad de Patricia Karina López.

 

Según lo informado por medios de esa ciudad, una hermana de la víctima del ilícito que estaba al cuidado de la propiedad, en horas de la tarde cuando regresó a revisar el inmueble se encontró con la desagradable novedad.

 

Lo que le llamó la atención y que quedó asentado en la denuncia realizada en la Comisaría 31con sede en el barrio Jardín del Sur, es que, en una primera inspección, no detectaron signos de forzamiento de las aberturas de la vivienda. 

 

