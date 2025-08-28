Centros educativos terapéuticos al borde del cierre en Villa Mercedes

“Hace más de 10 años que trabajamos y esta es la situación más crítica que hemos atravesado. Ya es insostenible”, expresó David Mediavilla, representante legal del centro educativo terapéutico Tríada de Villa Mercedes, en diálogo con Lafinur FM.

La institución, ubicada en calle Buenos Aires 223, actualmente acompaña a unos 50 niños, niñas y adolescentes en su sede y a otros 50 en procesos de integración escolar. El rango etario de atención va de los 4 a los 25 años.

Mediavilla advirtió que la desactualización de los valores del nomenclador desde octubre de 2023 dejó a los prestadores en una situación límite: “Muchos centros en el país se están cerrando porque mantener esta estructura se volvió imposible. Algunos colegas ya dejaron de dar servicios, otros analizan hacerlo en un futuro cercano”.

El representante legal señaló que, pese a la importancia de los programas de inclusión y acompañamiento que sostienen para las familias, la falta de respuestas oficiales mantiene en vilo al sector: “Estamos en esta lucha diaria, tratando de sostener el espacio, pero la realidad es que cada vez se hace más cuesta arriba”.