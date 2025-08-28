Seminario internacional debatirá diez años de vigencia del Código Civil y Comercial

La Universidad Católica de Cuyo, junto a su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en las sedes de San Juan y San Luis, anunció la realización del Seminario Internacional de Derecho Privado, una propuesta académica que pondrá en discusión los diez años de vigencia del Código Civil y Comercial Argentino.

El encuentro reunirá a destacados especialistas de Argentina e Italia y se propone como un espacio de análisis crítico sobre los cambios, avances y desafíos que trajo la aplicación del Código desde su entrada en vigencia.

El cronograma prevé tres jornadas en distintas sedes. El viernes 29 de agosto se llevará a cabo la apertura en la Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan; el lunes 1 de septiembre la actividad se trasladará al Poder Judicial de Santa Rosa del Conlara, San Luis; y el martes 2 de septiembre se cerrará en la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis.

La organización destacó que el seminario estará abierto a estudiantes, docentes, profesionales y a toda la comunidad interesada en la evolución del derecho privado en Argentina, en diálogo con la experiencia comparada internacional.