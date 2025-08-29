Escándalo por coimas: aparecieron audios de Karina Milei

El escándalo de las coimas no para, sigue creciendo. Este viernes se difundieron nuevos audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. Las grabaciones fueron publicadas en el canal de streaming Carnaval, pero no incluyen referencias directas al caso de corrupción revelado días atrás por el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

En uno de los audios se escucha a Karina Milei diciendo: "No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate". Aunque no hay mención explícita a la causa judicial, desde el medio que publicó los registros señalaron que se trata solo de "la puntita" y que habrá nuevas grabaciones en los próximos días.

La semana pasada, Spagnuolo —exabogado del presidente y figura de confianza de su entorno— denunció mediante audios que en la ANDIS se estaba llevando adelante un entramado de coimas relacionado con la compra de medicamentos. En sus declaraciones, mencionó directamente a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con Eduardo "Lule" Menem (asesor de la Secretaría General de la Presidencia) y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Tras la difusión de los primeros audios, el juez Sebastián Casanello, por pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó 14 allanamientos que incluyeron oficinas de la ANDIS, la droguería y domicilios de los implicados. Uno de los operativos más relevantes ocurrió en Nordelta, donde se hallaron 266 mil dólares y siete millones de pesos en sobres en poder de Emmanuel Kovalivker, socio de Suizo Argentina. Esta mañana se realizaron nuevos allanamientos para incautar documentación clave que será incorporada a la causa judicial.

El ardid tras la caja de OSPRERA

También en esta jornada, se conocieron una serie de chats de WhatsApp extraídos del celular de Marcelo Petroni, el interventor de la obra social de peones rurales (OSPRERA), revelan la presunta participación directa del círculo íntimo del presidente Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina y a su principal asesor, Eduardo "Lule" Menem, en el manejo de la millonaria caja sindical.

Según supo Noticias Argentinas, en base a una investigación del diario Página 12 y a documentos de la causa que tramita el fiscal Guillermo Marijuan, uno de los mensajes más comprometedores fue enviado por Petroni a un contacto agendado como "Santiago Comadira. Prensa". Allí, el interventor se atribuye la representación del poder y escribe: “Nosotros somos Lule y Karina”.

Los diálogos, que forman parte del expediente judicial, exponen una coordinación constante con la familia Menem. En un mensaje a una colaboradora, Petroni afirma de manera contundente:

"Nadie más que los Menem esta impulsando la intervención de uatre. Me consta"2. En otro chat, le da una orden a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa investigada, HTech: "avísale a Lule" y "Eso lo tiene que saber Martin y Lule"3.

La trama de poder se extiende a reuniones de alto nivel. Los mensajes recuperados muestran a Petroni coordinando encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para luego reportar que iría “después con Martin Menem en Casa Rosada”.

Estos diálogos son prueba clave en la investigación por los contratos millonarios firmados durante la intervención de OSPRERA, principalmente con la droguería Suizo Argentina. La hipótesis de la fiscalía es que se montó un "plan para quedarse con el control de la Uatre", el sindicato rural, utilizando para ello los lazos familiares y políticos en el corazón del poder libertario.

Fuentes: NA y República de Corrientes