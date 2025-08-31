Como una bendición: Santa Rosa trajo a San Luis una esperada lluvia y nieve

El temporal de Santa Rosa se instaló en el territorio provincial y a diferencia de otros años está dejando como saldo importantes lluvias que generan alivio en los productores y nutren al sistema de diques. Además, el fenómeno cubrió de blanco a las localidades y parajes comprendidos en el circuito serrano.

De acuerdo a la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), en las últimas 24 horas, en El Amago es donde se registró la mayor precipitación con 77 milímetros. En Fraga cayeron 62 mm, en Estancia Grande 55 mm y similares registros en Unión (Dupuy) y Paso Grande (San Martín).

Pasada las 10:00 empezaron a caer copos de agua nieve en la ciudad de San Luis, copos más grandes en La Punta y en Juana Koslay.

En Villa de la Quebrada a la lluvia que recibió el sábado le sumó este domingo nieve.