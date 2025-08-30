Villa de Merlo: una patota golpeó al referente de los recicladores

Un gravísimo episodio violento sacudió este sábado a Villa de Merlo. Gerardo Domínguez, presidente de la Cooperativa de Recicladores Urbanos, fue golpeado salvajemente por una patota en las inmediaciones de las instalaciones de la Cooperativa de Agua, donde se desarrollaba la asamblea para elegir a referentes del Consejo de Administración. Aseguran que todo ocurrió "delante de la Policía" pero "nadie hizo nada". Apuntan a una maniobra coercitiva de Juan Álvarez Pinto, Bruno Mini y Eloy Biasi.

Contexto



La Cooperativa de Agua viene de dos asambleas frustradas y un clima caliente, en medio de fuertes señalamientos al Municipio. Se habla de intereses económicos, orientados a maniobras inmobiliarias. Luego de fuertes polémicas que tiraron abajo anteriores intentos de elecciones de referentes del Consejo de Administración, esta vez se ejecutó el encuentro bajo la supervisión de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de San Luis. En total, unos 26 candidatos disputaron 9 lugares. También se tratarían memorias y balances.

El hecho fue denunciado en la Policía. Foto: gentileza.



Ahora bien, en ese escenario se encontraba Gerardo Domínguez, que también viene denunciando una serie de fuertes irregularidades (en su caso orientadas a los embates comunales contra los recicladores); repartía folletos en la zona. En un momento, en frente de efectivos policiales que estaban en el lugar, cuatro personas se arrimaron y le propinaron una paliza. Lo hirieron. Tuvo que ser asistido en el Hospital. Efectuó la denuncia correspondiente.

En primera persona



Domínguez mantuvo un diálogo con El Diario de la República y contó todo lo que vivió, dando detalles puntuales para comprender o al menos vislumbrar lo que pasa en la villa turística.



"Es lamentable lo que pasó, muy grave. Estoy asustado y muy preocupado por la situación. Me golpearon. Estaba la Policía, no hicieron nada. Los golpeadores hablaron con el Comisario y se fueron lo más panchos a sus casas. No es casualidad, ayer estuvieron prendiendo fuego algunos campos para lotear con Eloy Biasi, según nos dijeron. Es muy triste lo que está pasando", apuntó.



De acuerdo a lo que contó, la gente que lo golpeó no es conocida. Le propinaron muchos golpes en la cara, hiriéndolo. "Recién vengo del Hospital. Me hicieron curaciones. Hicimos la denuncia. Estamos en casa, esperando resultados de la votación de la Cooperativa de Agua. Algo muy importante para la sociedad. Hay que decirle basta a esta gente, basta de impunidad", manifestó.

Desde el Hospital, Domínguez puso al tanto de su situación tras la paliza. Foto: gentileza.



Domínguez recordó que lo que más le llamó la atención durante la paliza, fue que le dijeron "no te metas con Eloy". Eso fue lo más grave que sintió y el símbolo del desmanejo de lo que ese está haciendo, afirmó.



"Estamos viviendo en el predio, somos la Cooperativa de Recicladores. Tenemos miedo que nos prendan fuego el lugar. Ayer prendieron fuego el Chipeado. Ahora estamos esperando la intervención de Poggi, para que se ponga al tanto de las irregularidades que hay por parte de Álvarez Pinto, el diputado electo Bruno Mini y el funcionario Biasi. No tenemos respuestas de nadie", puntualizó.

Intereses



Domínguez explicó que detrás de la Cooperativa de Agua hay "mucho interés económico", al igual que lo que ocurre con otras maniobras. Y señaló que esto quedó "clarísimo con el incendio del terreno del Chispiadero", de este viernes.



"Biasi tuvo una causa penal por robo en la Cooperativa; está prendiendo fuego para lotear", repudió.

Sin respuestas



Domínguez cuestionó que nadie, ni de la Policía ni del Municipio, se acercó a solidarizarse con lo que le ocurrió; tampoco le fueron a garantizar seguridad. Está muy preocupado porque cuando la Policía vio lo que pasó, lejos de detener a los patoteros, lo retaron a él cuando les pidió que hagan algo; aseguró que le dijeron: "Quédate tranquilo que hay cámaras".



"No llamaron a la ambulancia. Fue todo en la puerta de la Cooperativa, estaba lleno de gente. Es muy triste. Estamos esperando una respuesta desde hace más de un mes (específicamente por el drama de los Recicladores). Queremos solucionar el tema, trabajar como corresponde. La semana pasada tuvimos la banca vecinal y expusimos lo legal que tenemos, como trabajamos. Y nos dijeron que no quieren dialogar, no les interesa. Tenemos mucho apoyo de los vecinos, pero esta gente va por todo, no les importa nada", concluyó.

