Diputados aprobaron la ley de financiamiento universitario con amplio respaldo

En una jornada parlamentaria clave, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que incrementa el financiamiento de las universidades públicas del país. La iniciativa, presentada por bloques de la oposición, obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, dejando en evidencia el creciente aislamiento del oficialismo en temas sensibles.

El proyecto apunta a recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios, luego del ajuste que el presidente Javier Milei impuso en 2024 y que derivó en masivas protestas estudiantiles y académicas. El año pasado, una medida similar había sido vetada por el Ejecutivo.

Además del tema universitario, el temario legislativo incluye el financiamiento del Hospital Garrahan y el repudio al decreto que propone una fuerte reestructuración del INTA y el INTI, dos organismos clave para la ciencia y la tecnología en el país.

Mientras tanto, afuera del Congreso, se vivió una intensa movilización de jubilados y trabajadores que reclamaron contra el ajuste y las reformas impulsadas por el Gobierno, en el marco de un fuerte operativo policial.