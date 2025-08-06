  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Miércoles 06 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Miércoles 06 de Agosto de 2025

EN VIVO

San Luis

"Cenizas de Roma" y un show imperdible: noche de rock en la Sala Hugo del Carril

La banda puntana no para de crecer. Esta vez, promete un encuentro lleno de buena música, con su sello característico. El talento, el virtuosismo y la pasión por las melodías, confluirán en una cita impostergable. 

Por redacción
| Hace 3 horas
Los jóvenes músicos escriben una carrera llena de talento y pasión. Foto: gentileza.

La buena música, allí donde las composiciones y armonizaciones se mezclan en un surco insuperable, tendrá cita este jueves a las 21 horas en la Sala Teatral Hugo del Carril. La banda "Cenizas de Roma" dará un show imperdible, en una noche a puro rock. La entradas anticipadas tienen un valor de $4 mil y en puerta costarán $5 mil. Las anticipadas se pueden conseguir en el Instagram @cenizas.de.roma.

 


"El público se va a encontrar con un repertorio armado para ellos. Decidimos hacer una presentación dedicada a la gente, tanto a los que les gusta el rock como a los que no. La idea es que tanto el que no nos conoce como los que sí nos han escuchado, disfruten del show. Estaremos presentando canciones nuestras. La noche estará polarizada: tocaremos muchos covers pero también canciones de nuestra autoría, que es donde estamos creciendo, madurando. Mostraremos nuestra realidad como banda", señaló "Roma", vocalista del grupo.

 

 

Cenizas de Roma promete un show lleno de buena música. Foto: gentileza.

 


Un detalle particular es que la apertura del espectáculo estará a cargo de Spurgin, un rapero que brindará todo su talento para preparar el ambiente previo a la presentación de Cenizas de Roma. 

 


"Como Banda estamos siempre creciendo, contentos, felices. Se nos han dado lindas oportunidades, como lo que fue el show de abril en la Sala Berta Vidal de Battini. Estamos muy felices, aprendiendo, creciendo constantemente, pero trabajando. Tiramos todos para el mismo lado", señaló "Roma".

 

 

Cenizas de Roma lleva la música con pasión, profesionalismo y compromiso. Foto: gentileza. 

 


El grupo, conformado por jóvenes que se conocieron estudiando carreras de música en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), está integrado por "Roma" (vocalista), Misael Vaca (primera guitarra), Franco Girardi (segunda guitarra), Octavio Rodríguez (bajo) y Nicolás Aguero (batería).
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo