"Cenizas de Roma" y un show imperdible: noche de rock en la Sala Hugo del Carril

La buena música, allí donde las composiciones y armonizaciones se mezclan en un surco insuperable, tendrá cita este jueves a las 21 horas en la Sala Teatral Hugo del Carril. La banda "Cenizas de Roma" dará un show imperdible, en una noche a puro rock. La entradas anticipadas tienen un valor de $4 mil y en puerta costarán $5 mil. Las anticipadas se pueden conseguir en el Instagram @cenizas.de.roma.



"El público se va a encontrar con un repertorio armado para ellos. Decidimos hacer una presentación dedicada a la gente, tanto a los que les gusta el rock como a los que no. La idea es que tanto el que no nos conoce como los que sí nos han escuchado, disfruten del show. Estaremos presentando canciones nuestras. La noche estará polarizada: tocaremos muchos covers pero también canciones de nuestra autoría, que es donde estamos creciendo, madurando. Mostraremos nuestra realidad como banda", señaló "Roma", vocalista del grupo.

Cenizas de Roma promete un show lleno de buena música. Foto: gentileza.



Un detalle particular es que la apertura del espectáculo estará a cargo de Spurgin, un rapero que brindará todo su talento para preparar el ambiente previo a la presentación de Cenizas de Roma.



"Como Banda estamos siempre creciendo, contentos, felices. Se nos han dado lindas oportunidades, como lo que fue el show de abril en la Sala Berta Vidal de Battini. Estamos muy felices, aprendiendo, creciendo constantemente, pero trabajando. Tiramos todos para el mismo lado", señaló "Roma".

Cenizas de Roma lleva la música con pasión, profesionalismo y compromiso. Foto: gentileza.



El grupo, conformado por jóvenes que se conocieron estudiando carreras de música en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), está integrado por "Roma" (vocalista), Misael Vaca (primera guitarra), Franco Girardi (segunda guitarra), Octavio Rodríguez (bajo) y Nicolás Aguero (batería).

