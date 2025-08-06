  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Jueves 07 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Jueves 07 de Agosto de 2025

EN VIVO

Estrenos de cine

Agosto empieza con terror, animaciones y una comedia

El regreso de los viernes alocados y la desaparición de todos los alumnos de un curso encabezan la cartelera que también tiene una animación sobre Frida Khalo y la reedición de un clásico infantil.

Por redacción
| Hace 11 horas

Si agosto es el mes de los vientos, la primera semana llega con un vendaval de historias a los cines de San Luis. Cuatro estrenos en Cinemacenter y dos en Cines Fénix hacen que el inicio del octavo mes sea prometedor.

 

 

Los estrenos comunes en San Luis y Villa Mercedes son “Otro viernes de locos” y “La hora de la desaparición”, las dos novedades más interesantes en las salas del país. La primera es una comedia que 22 años después completa la historia que iniciaron Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan y que se conoció como “Un viernes de locos”.

 

 

Las dos protagonistas desarrollan en la nueva aventura sus crisis de identidad, una con una hija y una futura hijastra y la otra con sus problemas un tanto olvidados. Mientras ambas ven los desafíos que hay cuando dos familias se fusionan, descubren que un rayo puede caer dos veces en el mismo y que el cuerpo de una, otra vez, pueda estar en la mente de la otra.

 

 

“La hora de la desaparición” es la propuesta de terror que todas las semanas programan los cines de San Luis. Esta vez, la historia promete algo de polémica, ya que la película muestra la desaparición en simultáneo de todos los chicos que integran una clase de primaria en una escuela. Menos de uno, que al día siguiente va al colegio como si nada hubiera pasado.

 

 

Solo para las salas puntana llegan además “Hola Frida”, una animación canadiense muy interesante que relata la infancia de Frida Khalo; y una recomposición muy esperada de “El viaje de Chihiro”, el clásico de Hayao Miyazaki, maestro del animé, estrenado en 2001 que recordará una historia tan tierna como inolvidable.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo