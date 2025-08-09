  • Nuestras redes
Lunes 11 de Agosto de 2025

SAN LUIS

EN VIVO

Centro Cultural Puente Blanco

El pasado y las historias por medio de juguetes antiguos

Una muestra de muñecos, monopatines, libros, triciclos y autitos estará hasta el Día de las Infancias en el Centro Cultural Puente Blanco para recordar cómo jugaban las generaciones pasadas. 

Por redacción
| 09 de agosto de 2025

En la escalera central de la sala de ingreso del Centro Cultural Puente Blanco hay una Rayuela armada con papeles, rodeada de globos. A pocos metros del “Cielo”, dos muñecas antiguas, colgadas en una pared, vigilan todo con unos ojos que son testigos del paso del tiempo, tan inexorable como inoxidables son sus compañeros de exposición. 

 

 

El apropiado nombre que tiene la muestra que, también apropiadamente, estará hasta el domingo que viene, cuando se celebra el Día de las Infancias, es “Juguetes que cuentan historias”. En los ojos de la muñeca, en los pedales de los triciclos, en las monedas del Sapo y en la chapa de los autitos se observan los relatos que dejaron los años.

 

La responsable de la exposición es Gabriela Nostray, la dueña del anticuario “Vía Antigua”, quien aportó algunas de sus reliquias infantiles y recolectó otras de artistas, coleccionistas y allegados que prestaron sus objetos y, con ellos, sus historias infantiles. 

 

 

“La muestra quiere estimular los recuerdos de los juegos de antaño”, resumió Gabriela, quien sumó a la sala canicas, gomeras, un monopatín de 1920, muñecas de porcelana y caballitos de madera.

 

 

La inauguración, realizada el jueves 7, fue una muy grata velada en donde se mostró la puesta escenográfica con el antiguo estilo de las ferias y las kermeses, a lo que se agregó un aire circense que hizo más atractiva la noche.

 

El costado literario lo dio una conocida cadena de librerías que llevó ejemplares de obras infantiles como “Peter Pan”, “Alicia en el país de las maravillas”, “Cascanueces” y “El Principito” que quedaron resguardados en una estantería. 

 

 

En la semana habrá visitas de escuelas y jardines de infantes que podrán apreciar algunas formas de divertimento que tenían sus padres y sus abuelos cuando eran chicos. De eso se trata el espíritu de una muestra llena de color, globos y recuerdos.

 

