Dictaron preventiva a los acusados del crimen de Don Valentín en Juana Koslay

La jueza de Garantía 4, Luciana Banó, resolvió este lunes dictar la prisión preventiva para Kevin Ortíz (23) y Marcos Gastón Videla (36), imputados por el homicidio de Valentín Manuel Sosa, ocurrido el 4 de agosto en el barrio 274 Viviendas de Juana Koslay. La medida había sido solicitada por el fiscal de Instrucción 2, Ricardo Barbeito, al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La audiencia se había iniciado el viernes 22 de agosto y durante la semana se escucharon los planteos de las partes. La Fiscalía, representada por Barbeito y la fiscal adjunta Ornella Costa, imputó a los dos hombres por homicidio agravado criminis causa, es decir, matar para facilitar otro delito y procurarse impunidad. “Entendemos que encuadra en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal”, señaló Barbeito.

El Ministerio Público sostuvo que Ortíz ingresó a la casa de Sosa alrededor de las 18:30 del 4 de agosto y lo golpeó tres veces en la cabeza con un elemento contundente, mientras Videla actuaba como campana en las inmediaciones. Según la hipótesis fiscal, el objetivo fue robar una mochila con dinero: parte de los $500.000 que la víctima había recibido por la venta de un VW 1500, además de ahorros propios y sumas que le confiaban familiares y su pareja.

La acusación se apoya en entrevistas testimoniales, declaraciones de vecinos y allegados, el testimonio de la persona a la que Ortíz le propuso inicialmente participar del plan, además de pericias forenses, informes de necropsia, relevamientos fotográficos y actas de secuestro.

En la audiencia también se incorporó la declaración de Videla, quien intentó despegarse del hecho. Aseguró que acompañó a Ortíz porque este le dijo que iba a cobrar un dinero y que nunca entró a la vivienda. Relató que lo esperó afuera, cerca de un barranco, y que luego Ortíz regresó con un bolsito con dinero y quemó unos guantes de látex en el camino de vuelta. “Soy completamente inocente, no sabía lo que iba a hacer”, afirmó.

Durante los días de debate, Fiscalía y defensa reconstruyeron el trayecto que Videla dijo haber realizado junto a Ortíz aquella tarde. La defensa, ejercida por los abogados oficiales Carlos Salazar y Stefanía Cifuentes, había pedido inicialmente la prórroga de ocho días para resolver la situación procesal, beneficio concedido por Banó. Este lunes, la jueza finalmente resolvió el planteo del fiscal y ordenó la prisión preventiva de ambos acusados por un plazo de 120 días.