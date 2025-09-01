También denuncian irregularidades en los exámenes docentes de la Secundaria de Arte

Una tras otra, las denuncias de irregularidades en la Junta de Clasificación Docente del gobierno de San Luis suman dudas y reclamos en la forma de escoger a los maestros y profesores. Un nuevo caso se registró la semana pasada, en este caso en la Escuela Nº 2 Secundaria de Arte.

Una docente que da clases en el colegio concursó para otro cargo en el mismo establecimiento y fue la primera en la orden de mérito. Cuando fue a rendir la prueba de aptitud –el segundo eslabón del examen, determinante para obtener el cargo- se encontró con que el jurado había otorgado más puntaje a un joven docente, sin experiencia.

No sería ese un problema a los ojos de la docente de no ser porque el nuevo maestro es un ex alumno de la escuela que además es hijo de una ex docente de la escuela, jubilada ya, “que tiene mucho poder en la Junta y en el Ministerio”, dijo la profesora, quien pidió no revelar su identidad ni la de la acusada.

A la postulante le llamó la atención que durante el examen, su joven compañero de terna terminara la prueba y se retirara rápidamente, no como ella que se quedó hasta el final para enterarse que había obtenido 90 puntos sobre los 94 con que fue calificado su rival.

“Pero el mayor problema es que el ganador del cargo es un supletorio, y el estatuto dice que cuando se presenta a concurso un supletorio, un habilitante o un docente, como es mi caso, se debe dar el cargo al de mayor jerarquía”, sostuvo la profesora, quien no obstante reconoció que hay otra reglamentación que dice que quien obtiene el mayor puntaje en la prueba de aptitud es quien se queda con el puesto.

Eso permite, como en el caso que padeció, que alguien que solo tiene una tecnicatura –como puede ser el docente que ganó, que además fue otorgada por la propia escuela- le gane a alguien que, como ella, hizo una carrera de cinco años, con materias específicas.

Ese gris es una zona que –dice la denunciante- debe despejarse sobre todo si se tiene en cuenta que ante el reclamo que hizo en la Junta, la respuesta va a ser la que le dieron: “Nosotros no podemos hacer nada porque no estuvimos presentes en el examen”.

La sospecha de la docente es que en la escuela la irregularidad en los concursos es poner a dedo a los nuevos profesores. “Es uno de los tantos problemas que hay con las postulaciones”, dijo.

Otro, señaló, es la forma en que está compuesto el jurado que la evaluó: dos docentes jubiladas y un profesor que da clases en la escuela, por lo que es su compañero. “No queda bien que me evalúe alguien que trabaja conmigo”, dijo la profesora, quien a la luz de los resultados pidió a viva voz que una de las jubiladas que integró la mesa (y que también es profesora de la Secundaria de Arte aunque con licencia para ser parte de la Junta) no esté más cuando ella sea la examinada.