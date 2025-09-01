Liberaron al camionero del choque fatal: prohibición de salir y manejar por 4 meses

El caso por el choque fatal entre un camión y una moto en la ciudad de San Luis dio un giro clave en la investigación. La defensa del camionero, que permanecía detenido, solicitó la libertad inmediata luego de que un informe pericial revelara que el motociclista fallecido tenía alcohol y cocaína en su organismo. El hecho ocurrió en la ruta provincial 3 sur (actual avenida Presidente Raúl Ricardo Alfonsín), a la altura del cruce con Gervasio Escudero, en la zona sur capitalina.

De acuerdo al parte oficial, el siniestro sucedió el miércoles 20 de agosto a las 23:30, cuando una motocicleta Keller Crono Classic 110 cc que circulaba de sur a norte impactó contra la parte trasera derecha de un camión Volkswagen Delivery 9.170 que circulaba en sentido contrario y giró hacia el este para ingresar a un predio privado. El conductor de la moto, un hombre de 44 años, murió en el acto pese a la asistencia del Sempro.

El test de alcoholemia practicado al camionero arrojó 0,0 gramos de alcohol en sangre, pero la fiscal de turno, Antonella Romagnoli, ordenó igualmente su detención preventiva y el secuestro de ambos vehículos. La causa fue caratulada como “averiguación homicidio culposo en accidente de tránsito”.

Días después, el estudio del Laboratorio Químico Legal determinó que las muestras tomadas en la necropsia del motociclista contenían 0,72 gramos de alcohol por litro de sangre y resultado positivo para cocaína tanto en sangre como en orina. Para el abogado defensor, Martín Loayza, este dato resulta decisivo: “Este informe cambia el análisis de la mecánica del accidente. No hay riesgo procesal de entorpecimiento y corresponde que mi cliente recupere la libertad”, señaló.

Con ese resultado, la Justicia dispuso este viernes que el camionero quedara en libertad, aunque con restricciones: tiene prohibido salir de la provincia y está inhabilitado para conducir durante los próximos cuatro meses. Mientras tanto, se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas y el análisis de siete cámaras de seguridad —seis privadas y una pública— que ya comenzaron a ser relevadas.

