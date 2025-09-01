“Catriel de a poco recupera su fuerza”

Catriel, el pequeño villamercedino que tuvo que ser trasladado y operado en un hospital de Córdoba por un tumor en la cabeza, está en franca evolución. “Ante todo está súper bien”, le informó a la prensa con mucho entusiasmo su madre, Verónica Dahyana Sosa López

Por tratarse de una zona muy delicada donde debieron hacer la cirugía, ha tenido algunas secuelas, pero, afortunadamente, está saliendo adelante y para superarlas totalmente deberá seguir con tratamientos. “De a poco recupera su fuerza. Por ejemplo, aún no puede caminar bien porque estuvo un mes postrado en una cama”, confió la mamá.

Este martes será revisado nuevamente por un cirujano que marcará los pasos a seguir, mientras se espera el resultado de la biopsia que tardará un mes. Para el viernes está previsto el turno con el pediatra. “Con estos informes sabremos si el viernes nos volvemos a Villa Mercedes o seguimos una semana más en Córdoba”.

Verónica dijo que “por lo que fue la cirugía, Catriel está bastante bien y ha tenido una rápida evolución que sorprende”.

Mientras se espera lo que determinen los médicos, el nene sigue con medicación: anticonvulsivos, protector gástrico y corticoides, que se van reduciendo progresivamente.

En el tramo final del diálogo con El Diario de la República, Verónica expresó su agradecimiento y el de su familia por el acompañamiento y apoyo que han recibido ante esta difícil situación. “Estoy eternamente agradecida”, recalcó.

Vale recordar que debido a los altos costos que tienen que afrontar en Córdoba, además del apoyo que le da la organización Osprera, se puso a disposición de la comunidad un alias (Vero.sosa4 ) para aquellos que quieran colaborar con un aporte económico.