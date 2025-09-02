Murió un trabajador de Inclusión Social y vuelve la polémica por las falencias sanitarias

Un trabajador del Plan de Inclusión Social perdió la vida este martes por la mañana en la ciudad de San Luis, en un hecho que reaviva el debate sobre las falencias en la respuesta del sistema sanitario.

El episodio ocurrió alrededor de las 9:30 en el sector del anfiteatro Ramón Abregó, ubicado sobre la avenida IV Centenario. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 1 fueron alertados de que un hombre mayor de edad se había descompensado mientras realizaba tareas de mantenimiento.

Cuando arribaron al lugar, el hombre, identificado como Miranda, de 62 años, se encontraba en paro. Minutos después llegó personal del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (Sempro), que intentó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no pudo revertir el cuadro.

Compañeros del trabajador relataron que el hombre alcanzó a emitir un grito antes de desplomarse. Además, denunciaron que la ambulancia tardó cerca de media hora en llegar y que el equipo que acudió no contaba con los elementos necesarios para realizar la reanimación completa.

“Cuando llegaron ya era tarde”, lamentó uno de ellos.

Este hecho se suma a una serie de muertes ocurridas en contextos laborales que exponen la fragilidad del sistema de salud en la provincia y las demoras en la atención de emergencias, especialmente en sectores vulnerables.