El 16 de septiembre comienza el jury contra la fiscal Daniela Torres en San Luis

El proceso se desarrollará en el Palacio de Justicia con audiencias públicas, transmisión por YouTube y acreditación previa para la prensa.

El próximo 16 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de San Luis dará inicio al juicio político contra la fiscal de Instrucción 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, Daniela Cristina Torres. Las audiencias se realizarán en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia, con ingreso por calle 9 de Julio 934, en horario matutino y vespertino.

La causa fue admitida formalmente por el Jurado el 22 de mayo de 2025 y el 31 de julio se formalizó la investigación penal preparatoria en su contra. La investigación surge de un oficio remitido por el Juzgado de Garantía 2 en el marco de la causa caratulada “CPD 30816/11 en PEX N° 393082/24 – Dda. Dra. Torres Daniela Cristina”, JUR 69/24.

El tribunal estará presidido por el Dr. Jorge Alberto Levingston e integrado por magistrados, abogados de la matrícula y diputados provinciales. Como acusador actuará el procurador general Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, mientras que la defensa de Torres estará a cargo de los abogados Salvador Hugo Scarso y Carlos Gabriel Varela.

Por resolución, el debate será transmitido en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial, aunque podrá interrumpirse si así lo decide el Jurado. La prensa deberá acreditarse previamente mediante formulario en línea y concurrir con DNI y la credencial otorgada para poder ingresar a la sala.

El jurado de enjuiciamiento es el órgano previsto por la Constitución provincial para juzgar a magistrados y miembros del Ministerio Público por mal desempeño, incapacidad, faltas graves o delitos comunes.