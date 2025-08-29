Vecinos de barrios San Martín y Procrear hartos de los robos y la violencia

Los vecinos de los barrios San Martín, Procrear, Europa, San Martín Norte y Anexo se autoconvocaron para este sábado a las 17 horas en la esquina de Antártida Argentina y Dupuy, en la ciudad de San Luis, para exigir respuestas ante la creciente inseguridad. “No aguantamos más esta situación”, expresaron en el mensaje que circula en redes sociales.

Uno de los testimonios más impactantes es el de Matías García, dueño de Panchettos, quien sufrió varios robos en poco tiempo. “Una cosa es que te roben una vez al año: te amargás, pero te recuperás. Ahora los robos son cada vez más frecuentes y siempre son los mismos. La policía los detiene y los suelta”, contó.

El comerciante recordó que en años anteriores la situación era diferente. En 2022, cuando le robaron, la policía detuvo a los ladrones en el mismo momento y lo llamaron para avisarle. En 2020, le robaron la moto y tiempo después se la devolvieron. “Antes había menos hechos delictivos. Ahora hay más. La ministra dice que las estadísticas son las mismas, pero a mí me roban cada vez más seguido”, afirmó.

García también cuestionó la falta de denuncias: “Mucha gente está cansada y ya no denuncia. Eso puede explicar que no aparezca en las estadísticas”. Además, remarcó que el problema no es solo suyo: “Nos organizamos con vecinos y comerciantes. Lanzamos un petitorio y en cuatro días ya llevamos casi 500 firmas”.

Matías vive de su negocio y no puede mudarse. Recordó que su emprendimiento nació en 2013 a partir del programa Nuevas Empresas. “Yo soy agradecido con San Luis, pero hoy la situación es esta. Creo que es una obligación cívica visibilizar lo que pasa, porque no es solo un problema mío: nos afecta a todos”, expresó.

Los vecinos esperan que la protesta sirva para que las autoridades tomen medidas concretas y que las mejoras no sean temporales.