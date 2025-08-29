  • Nuestras redes
Viernes 29 de Agosto de 2025

Viernes 29 de Agosto de 2025

EN VIVO

Villa Mercedes

Un abogado detenido por una investigación de venta de drogas

También quedó a disposición de la Justicia Federal un colaborador del letrado. Las dos detenciones están vinculadas con la mujer que fue sorprendida con drogas en la terminal de ómnibus.

Por redacción
| Hace 2 horas

El procedimiento antidrogas que se llevó a cabo este viernes en la terminal de ómnibus de Villa Mercedes arrojó sorpresivas derivaciones. Pasado el mediodía se conoció que en un allanamiento efectuado en una vivienda de calle Juan W. Gez, un abogado que sería hijo de una conocida personalidad de la ciudad había sido arrestado bajo la acusación de vender drogas.

 

La detención fue ordenada por el juez Federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul y el procedimiento que concretaron efectivos de la Policía puntana  fue supervisado por la Fiscalía Federal a cargo de Danilo Miocevic.
La escueta información que se dio a conocer indica que
junto al abogado también fue arrestado un colaborador y una mujer (esta última en la y Terminal de Ómnibus). –ver nota "Otra vez la marca del delfín en la cocaína secuestrada-

 

 

Temas de nota:

