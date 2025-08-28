Hallaron el automóvil que robaron en el country “Los Caldenes”

Sobre el cierre de la jornada del jueves, fue hallado abandonado cerca de la escuela técnica de la V Brigada Aérea, el automóvil que en horas de la tarde había sido sustraído de una vivienda del complejo privado “Los Caldenes”.

Según informó una fuente cercana a la familia López, la Policía de San Luis ya había intervenido en la recuperación del Toyota Yaris blanco, dominio AF 555 ZR de propiedad de Patricia Karina López.

El vehículo fue robado este jueves, entre las 13:00 y las 18:00.

Una hermana de la víctima del ilícito que estaba al cuidado de la propiedad, cuando regresó a revisar el inmueble se encontró con la desagradable novedad.

Inmediatamente hizo la denuncia fue hecha en la Comisaría 31° con asiento en el barrio Jardín del Sur.