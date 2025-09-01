Milei denunció "una operación de inteligencia ilegal" y arremete contra la prensa

El presidente Javier Milei calificó este lunes como una "operación de inteligencia ilegal" a la filtración de audios grabados a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y respaldó la denuncia que el Gobierno presentó en la Justicia Federal por el hecho. Y, lo gravísimo de esta contraofensiva del gobierno libertario, el pedido de allanamiento que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra los comunicadores Jorge Rial y Mauro Federico.

Según supo Noticias Argentinas, la ofensiva judicial del oficialismo fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien informó que se denunció una maniobra con el fin de "desestabilizar al país en plena campaña electoral". El Gobierno sostiene que "se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar".

El propio Presidente se encargó de amplificar el mensaje al citar la publicación de su vocero en la red social X, encabezándola con la frase en mayúsculas que define la postura oficial ante el escándalo.

La presentación de la denuncia por parte del Gobierno se conoció horas después de que un juez federal dictara una medida cautelar ordenando a todos los medios de comunicación y plataformas digitales el El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal por las grabaciones en Casa Rosada, que buscan "desestabilizar al país en plena campaña electoral". De esta manera, el oficialismo avanza con una doble estrategia en los tribunales: una para frenar la viralización del material y otra para investigar y encontrar a los responsables de la grabación y filtración.