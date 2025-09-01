Choque entre colectivo y camioneta frente al Ave Fénix

Un accidente de tránsito se registró este lunes alrededor de las 10:30 en la ciudad de Juana Koslay. El hecho ocurrió en la esquina de Avenida del Viento Chorrillero y calle Lindor Quiroga, frente al Complejo Deportivo “Ave Fénix”, donde colisionaron un colectivo Mercedes Benz, perteneciente a una empresa de transporte interurbano, y una camioneta Chevrolet Equinox.

Según indicaron desde la Comisaría Seccional 5°, el colectivo era conducido por un hombre de 53 años y circulaba por Avenida del Viento Chorrillero en sentido oeste-este, transportando pasajeros. La camioneta, guiada por un hombre de 69 años, se desplazaba por calle Lindor Quiroga de norte a sur.

De acuerdo a las averiguaciones preliminares, el chofer del colectivo habría cruzado el semáforo en rojo, aparentemente encandilado por la luz del sol, lo que provocó el impacto entre ambos rodados.

Personal médico del Sempro acudió al lugar y asistió a los involucrados, aunque no fue necesario el traslado a un hospital. Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.