Finalmente ¿hay feriados en septiembre?

Una de las particularidades que tiene septiembre es que lamentablemente no ofrece feriados para los trabajadores. Más por la crisis del sector turístico que por ofrecer un descanso, algunos legisladores solicitaron la implementación de un día no laborable en el mes, pero el pedido no tuvo eco.

Como consecuencia, los 22 días marcados en negro en el calendario tendrán que trabajarse y los argentinos no tendrán más remedio que esperar hasta el mes que viene para disfrutar de un fin de semana largo.



Sin embargo algunos estarán marcados por el buen destino: el jueves 11 de septiembre, por caso, es el Día del Maestro y las escuelas no tendrán actividad. Aunque no todas las noticias son buenas para los docentes debido a que el 21 de septiembre, el otro día no laborable de su calendario, que solían aprovechar por el día del estudiante, cae domingo.



Otros que tendrán un beneficio extra este mes son los atribulados empleados judiciales, quienes despidieron agosto con un feriado extra debido al que 29 fue el día del abogado y no hubo actividad tribunalicia. A ese descanso se sumará el del lunes 15 de septiembre, que se celebra el Día del magistrado y otra vez el poder judicial permanecerá cerrado.