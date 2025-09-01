En camisón y con una campera, una chica se fue de su casa el jueves y no regresó

Desde el jueves 29 de agosto la familia busca con desesperación a Florencia Estefanía Bordón, una chica de 24 años que se fue de su casa del barrio La Merced y perdió contacto con todo su entorno. Pasaron el fin de semana entre la angustia y la impotencia ante la presunción de que podría estar retenida por alguien.

Es que la joven había sido amenazada por un ex novio que habría ejercido sobre ella violencia en algunas ocasiones. Además, la chica es epiléptica y sin su medicación corre riesgo de convulsionar.

Ante la situación, la Policía de la provincia por medio de la Comisaría 4ª envió el pedido de paradero en donde se indica que Florencia mide 1.60 aproximadamente, es delgada, de tez blanca, ojos verdes y cabellos largos, negros.

En el antebrazo derecho tiene un tatuaje con el dibujo del pie de un bebé y el nombre “Diego”.

Cuando se fue de su casa, Bordón tenía un camisón de hilo negro, una campera de material inflable también negra y un pantalón tipo cargo negro con detalles en blanco.

Ante cualquier información, se debe comunicar al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.