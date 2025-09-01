Globos rosas en un cumpleaños políticamente incorrecto

Ni en el último instante de su show -cuando acomodó al público para la foto final- “Hermana Beba” se privó de hacer un chiste. “Pongan caras felices como si vivieran en Uruguay”, dijo el personaje surgido en las redes sociales y generó la sonrisa final.

La fría noche del domingo tuvo la primera visita a San Luis del personaje creado por Jorge Haddad, un cordobés que encontró una veta humorística en base a un estereotipo muy utilizado por sus colegas: la cheta evadida de la realidad. De allí que el nombre del espectáculo sea “Mina bien”.

La más evidente de las diferencias con sus similares es el altísimo contenido político que tiene su stand up. Las coimas de Karina Milei, la irrupción de Amalia Granata, las denuncias de Fabiola Yáñez y los ñoquis es Sturzenegger pasaron por el show y generaron reacciones estruendosas entre el público.

En el espectáculo, “Hermana Beba” celebra su cumpleaños con los espectadores como invitados, con torta, piñata y decenas de globos rosas desparramados en el escenario. Un hilo conductor posible pueden ser los recuerdos de los cumpleaños anteriores, con la omnipresencia de una abuela tan afín a la derecha como cocainómana que regala muchos momentos graciosos.

De todos modos, los chistes sueltos (“el hecho de inseguridad que nos cambió como pueblo fue el robo de la computadora de Lola Latorre”) y las improvisaciones son dos de los recursos que mejor efecto causaron en el público puntano.

Es paradójico que “Hermana Beba” sea una mujer sin edad en el día de su cumpleaños. Por momentos parece un adolescente hueca y despreocupada contraria al aborto, ahijada de Eduardo Feinmann y con educación privada en una escuela llamada “Benito Mussolini”. De allí que el verdadero billete que le interesa sea el dólar. “Es el único viejo verde que me gusta: Marianela Mirra no puede decir lo mismo”.

Posiblemente por ser del interior, Haddad parece un estudioso de las idiosincrasias provinciales, por más que en dos ocasiones confundió a San Luis con San Juan, un brete del que salió airoso, con humor. En la noche puntana hizo chistes sobre Misiones, Corrientes, Mendoza y Jujuy.

Con un peluche de capibara sobre una mesa y una botella de agua que usó con frecuencia, el personaje tuvo también la impunidad para usar el humor negro con Sergio Denis y Alejandra “La Locomotora” Olivera. “Parece que la muerte se equivocó; en realidad vino a buscar a Traniela”.