Viernes 12 de Septiembre de 2025

SAN LUIS

Artículo 8: Uki Chada

De las travesuras en San Luis a la trinchera del COVID: la vida íntima de “Uki”

Infancia entre juegos y bicis, vocación médica en Córdoba, maternidad en San Luis, pandemia, fe, poesía y cercanía: la historia de “Uki”, la infectóloga que marcó a sus pacientes.

Por redacción
| Hace 2 horas

