Viernes 12 de Septiembre de 2025



Torneo "Jabalí"

El rugby de veteranos se reúne en San Luis

Más de 200 deportistas de toda la región serán parte de un torneo que tendrá como atracción principal a "Tortugas", el último campeón. 

Por redacción
| Hace 5 horas

Este sábado 13 de septiembre, el Chancay Rugby club será sede del tradicional encuentro de veteranos “Jabalí”, que contará con la participación de más de 200 jugadores de todo el país y grandes equipos, como el último campeón del nacional de veteranos “Tortugas”, de Mendoza.

 

 

La jornada dará comienzo a las 11, en el predio de Chancay, sito en la avenida. Parque IV Centenario y Riobamba y el valor de la entrada será de 2 mil pesos.

 

 

Con más de 50 años de historia, el club invita al público a vivir una jornada única y vibrante.

 

