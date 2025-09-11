Hospital de Quines: escándalo por jefes que "cobran horas extras que no cumplen"

El Hospital de Quines es un reflejo de la doble moral que indigna a sus trabajadores. Aseguran que mientras el personal se enfrenta a un congelamiento salarial sin precedentes, la cúpula de amiguismos, conformada por cargos jerárquicos alineados políticamente con el oficialismo, se beneficia de un sistema de "horas extras" que les habilita sueldos adicionales de unos $800 mil mensuales, un "incentivo" abultado que -según denuncian- no corresponde con las horas trabajadas.

Los hechos



El drama que se vive en el nosocomio traspasó los pasillos y ahora conforma un tema común de debate entre los vecinos, que lamentan el calvario al que son sometidos los profesionales. Diversas fuentes que por temor a represalias prefirieron mantener sus identidades en reserva, aseguraron que desde hace más de un año "los cargos jerárquicos del Hospital se pasan muchas horas excedentes (horas extras)".



Según especificaron, siempre se supo que las normativas no permiten que los trabajadores sobrepasen el límite máximo de esas horas. Advierten que los cargos jerárquicos pasan una cantidad de horas "como si vivieran y durmieran" en el establecimiento sanitario.



En términos de haberes, es una diferencia abismal. Porque no se trata de una o dos guardias extras al mes, sino que superan el tope permitido, lo que implica unos $800 mil (más allá de su sueldo en sí).



"Hay profesionales a los que no les pagan el título, que no tienen recategorizaciones. Con la ley de emergencia económica no puede haber aumentos, pero a los compañeros del partido político les dan $800 mil más. La gente está cansada. En guardia saben ser dos o tres personas y lo que se ve es que el jefe no va, y si va apenas hace unos papeles. Nunca da una mano a su personal", lamentó una de las fuentes.



Además, indicaron que los jerarcas no cumplen "ni la mitad de las horas de contrato, ni van a las guardias programadas; se está pagando el triple por horas que no se cumplen".

Un hartazgo que explota



Las fuentes consultadas subrayaron que muchos profesionales están hartos. Tienen un rol complejo, una vocación de servicio inquebrantable, que muchas veces implica "entregar la vida, la familia". Pero no son reconocidos.



"Se les ríen en la cara. Faltan insumos y es el personal el que da la cara. Ahora todos los días mandan lineamientos desde arriba, con nuevas obligaciones por hacer y da la sensación de que lo que hacen los especialistas nunca alcanza. El nuevo jefe de zona, luego de que desmantelaron medicina del interior, no ha pisado nunca ningún servicio. Les exigen hasta el último minuto, los tiran al piso con que no cumplen, que faltan cosas, tienen que cargar todo en el sistema y les dicen que no trabajan, que no hay estadísticas, nunca es suficiente", puntualizó una de las personas consultadas.



"Hace meses atrás, una jefa que había sido puesta por la gestión, fue trasladada luego de una serie de desprolijidades, era muy problemática, la gente venía de un año heavy. Desde entonces, venían trabajando bien, pero el nuevo jefe de zona, sin conocer la situación, sin recorrer un solo servicio, volvió a traer de directora a la misma persona con la que nadie pudo trabajar", concluyó.



En definitiva, el personal del Hospital de Quines se enfrenta a una situación de presión máxima, con hostigamientos simbólicos, ninguneo absoluto y la rabia de que unos pocos son los que pueden tener una burbuja de prosperidad gracias a los "incentivos extras" oficiales.

