“Maligno” Torres sumó otra medalla de oro
El ciclista argentino y medallista olímpico José “Maligno” Torres se coronó campeón en el "Panamericano de BMX Freestyle Park 2025", que tuvo como sede a Perú.
| Hace 4 horas
El cordobés acumuló 92.00 puntos y se quedó con el primer puesto de la final masculina, superando a rivales de Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Los panamericanos tuvieron como escenario el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Lima y fue organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci).
“Maligno” Torres es un deportista muy conocido en San Luis. Antes de participar de los Juegos Olímpicos Paris 2024 entrenó en la provincia de San Luis.
Foto: TyC Sport
14 de septiembre de 2025