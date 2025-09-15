“Maligno” Torres sumó otra medalla de oro

El cordobés acumuló 92.00 puntos y se quedó con el primer puesto de la final masculina, superando a rivales de Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Los panamericanos tuvieron como escenario el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Lima y fue organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci).

“Maligno” Torres es un deportista muy conocido en San Luis. Antes de participar de los Juegos Olímpicos Paris 2024 entrenó en la provincia de San Luis.

Foto: TyC Sport