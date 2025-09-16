Oro para San Luis: María Milagros Tobares se coronó campeona en los StrongFit Games

Felicidad y orgullo. La joven se coronó y dejó a San Luis en lo alto del deporte. Foto: gentileza.

Fuerza, compromiso, entrega. Todo eso se resumió en un encuentro deportivo clave, donde una puntana hizo un despliegue brillante. María Milagros Tobares se consagró campeona en los StrongFit Games, en Buenos Aires.

Tobares se quedó con el oro. Foto: gentileza.



La joven atleta participó el fin de semana de la competencia, en la categoría advanced (avanzada), donde marcó que para llegar a la gloria es necesario un camino de sueños y sacrificio.



Tobares entrena en el gimnasio Sparta, de la capital puntana. Fue acompañada por su profesor, Germán Ríos.

Tobares, en el podio. Foto: gentileza.



Los StringFit Games conforman una competencia inclusiva, que ofrece oportunidades a atletas de diversos niveles, desde élite hasta scaled y masters, asegurando que todos, desde principiantes hasta expertos, encuentren un lugar en el que se puedan destacar.

Tobares brilló en Buenos Aires. Foto: gentileza.



Tobares, con sus manos en lo alto, como si tocaran el cielo, continúa escribiendo su historia en el deporte, con un hito importante y con un ejemplo de vida que inspira y motiva a luchar por los sueños.

