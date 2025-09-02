Contaminación y abandono: la pesadilla de los vecinos del barrio 9 de Julio

El barrio 9 de Julio, de San Luis, vive una pesadilla que se esconde detrás de un problema de infraestructura que parece no tener solución. Aguas servidas desbordadas que corren por la calle, un olor insoportable y gente que camina entre los desechos, conforman un "triste paisaje cotidiano" que espera respuestas urgentes. En un desesperado clamor, Estrella Morales, una vecina que rompió el silencio, pidió "escucha".



"Tenemos algunos problemas en el barrio, en la parte donde se termina el asfalto. Es agua de cloaca, hace dos semanas que se han tapado las cloacas, viene como de tres cuadras -sobre el carril- y luego baja a la calle de tierra. No sé hasta dónde llegará, pero cuando llueve se hace una zanja dos kilómetros más abajo", precisó.

Así está el desborde de cloacas en el barrio. Foto: gentileza.



"Los niños vienen en bicicleta, pasan sobre el agua de las cloacas. ¿Se imagina cómo llegan con la ropa, con el olor?", agregó indignada.

Amplia preocupación



La mujer contó que los vecinos están en alerta frente a lo que puede venir en un futuro próximo con las altas temperaturas. Esta situación, sumado a la falta de fumigaciones, despiertan la preocupación por las enfermedades.



"Cuando fumigan lo hacen hasta donde da vuelta el colectivo urbano, pero el resto no se fumiga. En el barrio hay niños, adultos mayores, jóvenes. Cuando llueve, más allá de las cloacas, se hace un canal inmenso. Ahora a eso, se suma la suciedad de las cloacas. En los días anteriores que estuvieron más calurosos, no se aguantaba el olor y había mosquitos", precisó.

Ignorados por completo



Morales dijo que han hecho múltiples reclamos. Tanto de manera directa a la Comuna y mediante otras alternativas, como manifestaciones en medios de comunicación y hasta en las redes sociales del Gobernador (ante la falta de respuestas en quienes deberían dar una solución). Pero no tienen ninguna solución. Apenas consiguieron que fuera un camión, hace 7 días, a destapar la cloaca, pero el personal se fue "porque no lo podían destapar".

La triste realidad que no tiene respuestas. Foto: gentileza.



"Si nos dan esa excusa, da la sensación de que pasaremos el verano así. Será una epidemia de enfermedades, porque eso es una contaminación. Parece que el 9 de Julio no existe. Y si existe, es hasta donde llega el asfalto, no hasta el fondo. Hace un tiempo hicimos un relevamiento y contamos más de 100 familias en las zonas más apartadas, con lo cual hay mucha gente abandonada. Hago público esto, que lo sepa el pueblo, que lo sepa el Gobernador y el Intendente que tenemos, que habla de bacheos y bacheos pero no solucionan esto", concluyó.

