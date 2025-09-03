Cuatro visitadores médicos en busca de un remedio que no llega

Los 43 años de vida del Teatro Independiente Mercedes serán celebrados por el histórico grupo con un estreno especial. El viernes 5 a partir de las 21 en la sala que tiene la compañía en Villa Mercedes se presentará por primera vez “Rotos de amor”, una comedia romántica escrita por Rafael Bruza.

Carlos “Pitu” Ferreyra, uno de los históricos integrantes de la agrupación, será el director de la pieza que mezcla humor y poesía y que tiene a cuatro personajes –todos visitadores médicos- que por medio de sus decisiones muestran lo duro que es a veces perder una relación sentimental.

Del fracaso al dolor y de allí a los medicamentos, la obra trata de demostrar la metáfora del remedio a las frustraciones con personajes que tienen distintas visiones del amor.

Sin escenografía, la pieza del TIM se basa entonces en el trabajo actoral que encarnan Alejandro Mariño, Freddy Pollacchi, Fabián Zerda y Ramiro Fernández, todos intérpretes surgidos de la compañía que ya tienen varias obras en sus espaldas.

El lado sensible del cuarteto, las emociones, el absurdo del machismo y la forma de resolver los problemas sentimentales son tratados por los personajes en actitudes que rozan el ridículo y no tienen miedo al fracaso. Será porque saben que todo lo que hace el TIM en Villa Mercedes se convierte en un éxito.

Tras el estreno en la sala de San Martín 466, la obra tendrá funciones sucesivas los viernes 13, 20 y 27 de septiembre. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.