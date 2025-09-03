  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Miércoles 03 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Miércoles 03 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Artículo 7: Twenty2

Motor, sangre, sueños, comunidad y pases de gol

Creó uno de los espacios de entretenimiento más activos de la provincia. Es Dj, gestor y amante de los deportes. Perfil de un soñador que cree, fundamentalmente, en el trabajo colectivo.

Por redacción
| Hace 1 hora

Creó uno de los espacios de entretenimiento más activos de la provincia. Es Dj, gestor y amante de los deportes. Perfil de un soñador que cree, fundamentalmente, en el trabajo colectivo.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLbCXRm1Wek&ab_channel=ElDiariodelaRep%C3%BAblica

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

    Más Noticias

    Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo