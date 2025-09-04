Armani, el creador de un imperio que dirigió hasta el último momento

“Con profundo pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor. El Señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”. Con ese comunicado la empresa creada por Giorgio Armani anunció al mundo la muerte del diseñador italiano. A los 91 años.

El velatorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo, de 9 a 18, en Milán, en Via Bergognona 59, en el Teatro Armani, de acuerdo a la voluntad del creador de una marca icónica no sólo de ropa, sino también de accesorios, perfumes y hasta muebles.

Entre los seres queridos que lo acompañaron hasta el final, estuvieron su familia y su pareja de los últimos veinte años, Leo dell’Orco. Pese a la avanzada edad del artista, la muerte sorprendió a su entorno, que lo veía vital y con ánimo de seguir en su profesión.

Hace unos días, Giorgio compró “La Capannina”, una legendaria discoteca de Forte dei Marmi, algo que había definido un gesto “afectivo, un retorno a los orígenes”. En los 60, en ese boliche sobre el mar había conocido a Sergio Galeotti, quien se convirtió después un compañero de vida y de trabajo.